Área de proteção do Rio Ceará recebe ação de limpeza, em Fortaleza

Organizado na foz do rio Ceará pela Sema, evento na Capital faz parte do Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas

Por volta das 8 horas, dezenas de pessoas já se reuníam no ponto de encontro do evento. A ação, organizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (Sema), envolveu participantes do programa Agente Jovem Ambiental (AJA), que realiza formações sobre sustentabilidade e fornece ajuda de custo para que os agentes promovam ações voltadas à sustentabilidade.

A Barra do Ceará, em Fortaleza , recebeu neste sábado, 16, um evento alusivo ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas. As ações se deram na Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará.

Segundo Vilma Freire, que encabeça a Sema, esta foi o primeiro evento conjunto da atual turma do AJA, formada em julho deste ano. Segundo ela, os jovens também realizam atividades individualmente, nos bairros e no ambiente escolar, com um "plano de ação" definido no programa.

A ação na manhã deste sábado contou com participantes do AJA de Fortaleza e de Caucaia — o limite entre as duas cidades, na parte próxima ao mar, é definido pelo curso de água, região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará. A concentração da atividade ocorreu sob a ponte que liga a Capital ao município da Região Metropolitana.

No local, foram realizados o plantio de mudas nativas e a retirada de lixo do mangue e da areia às margens do rio. Segundo Vilma, mais de 70 outros municípios cearenses receberam ações similares, e também houve eventos em outras APAs do Estado.

FORTALEZA, CEARÁ, 16-09-2023: Ação de limpeza do mangue na foz do rio Ceará, em alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas Crédito: Bemfica de Oliva

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e governador em exercício, Evandro Leitão (sem partido), também esteve no local. Ele lembrou que, embora o poder público tenha o dever de realizar ações em prol da sustentabilidade, a obrigação é coletiva: "Todos nós juntos, Governo do Estado, Prefeitura e sociedade civil, fazendo nossa parte pelo meio ambiente".

A ação foi concluída ao fim da manhã. Segundo Vilma, outras ações de preservação ambiental serão divulgadas pelas redes sociais da Sema. As atividades são abertas à participação de voluntários.