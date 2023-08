Santana do Cariri recebe obras para instalação de rede de esgoto

Foram iniciadas nesta terça-feira, 29, em Santana do Cariri, as obras que visam suprir a ausência de coleta e tratamento de esgoto nos arredores do Canal de São Pedro, localizado no município. Os trabalhos estão sendo tocados pela Ambiental Ceará, empresa parceira da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Ao todo, serão implantados 400 metros de área de esgoto nas margens do riacho e mil metros de rede coletora de esgoto subterrânea nas ruas do bairro onde o canal está situado. Além disso, 300 imóveis vão ser ligados ao sistema de esgotamento sanitário quando os trabalhos estiverem concluídos.



A Ambiental Ceará sublinha que as obras vão permitir que as residências da localidade tenham acesso à rede de esgoto, e os efluentes emitidos poderão ser coletados da maneira correta, e não despejados em áreas ambientais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, o diretor-executivo da empresa, Danilo Almeida, explicou o potencial aditivo que as obras possuem para os moradores do município.