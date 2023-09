Fortaleza e mais 6 cidades do CE terão o esgotamento sanitário controlado por empresa privada

Além de Fortaleza, as cidades de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e Trairi serão contempladas

A partir desta sexta-feira, 15, o esgotamento sanitário de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e Trairi serão operados pela Ambiental Ceará. Em um prazo de trinta anos, as cidades receberão um investimento de R$ 11,3 bilhões em operação, ampliação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário.

Parte desse valor, R$ 3,2 bilhões, será aplicado em obras para garantir a universalização do acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. A empresa fechou Parceria Pública-Privada com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), beneficiando 24 cidades do Ceará.