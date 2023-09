Chacina do Curió: fase de interrogatório dos réus chega ao fim

Segundo julgamento da Chacina da pode se estender até o fim de semana Crédito: Nadson Fernandes/Divulgação/TJCE

A fase de interrogatório dos réus, acusados de omissão do dever de agir na Chacina do Curió, foi encerrada na noite desta segunda-feira, 4, com o depoimento dos PMs que estavam nas viaturas 1007, 1072 e 1069, na noite/madrugada em que os 11 homicídios aconteceram nos bairros Curió, Lagoa Redonda e no Conjunto São Miguel. O júri agora segue para a reta final, com o debate entre defesa e acusação, a votação dos jurados e a sentença.

Os oito réus foram ouvidos durante três dias e foram unânimes em dizer que atenderam ocorrências repassadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e que não se depararam com tráfego incomum de veículos, pessoas usando balaclavas, nem ouviram disparos de armas de fogo. Todos também confirmaram que estiveram em um cerco na Lagoa da Precabura, dando apoio a um chamado da viatura RD1005, que buscava os suspeitos de matar o soldado Valtemberg Chaves Serpa, horas antes de começar a chacina.