Chacina do Curió: júri chega ao 6º dia e é o mais longo da Justiça do CE

Oito policiais militares estão sendo julgados pela omissão do dever agir na Chacina do Curió, que vitimou 11 pessoas em novembro de 2015, na Grande Messejana, em Fortaleza

A segunda etapa do julgamento da Chacina do Curió deve ultrapassar, neste domingo, 3, as 63 horas e 20 minutos de duração da primeira sessão, realizada em junho deste ano. Com isso, o novo julgamento deve se tornar o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A nova etapa do julgamento teve início na terça-feira, 29, e julga oito policiais militares pela omissão do dever agir na Chacina do Curió, que vitimou 11 pessoas em novembro de 2015, na Grande Messejana. O júri chegou ao sexto dia neste domingo com cerca de 58 horas já contabilizadas até a noite de sábado.



A previsão do colegiado é que na tarde deste domingo, o registro já seja superado mesmo estando na fase de interrogatório dos réus, que teve início no final da tarde desse sábado.