Chacina do Curió: réu diz que só tomou ciência do crime no dia seguinte

Oito policiais militares estão sendo julgados pela omissão do dever agir na Chacina do Curió, que vitimou 11 pessoas em novembro de 2015, na Grande Messejana, em Fortaleza

Os oito policiais militares que estão sendo julgados pela Chacina do Curió , começaram a ser ouvidos neste sábado, 2, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza . Nesta segunda etapa do julgamento, os oito réus estão sendo julgados pela omissão do dever agir. Este sábado marca o quinto dia de julgamento do crime, onde também foram encerrados os depoimentos das testemunhas de defesa dos acusados.

O interrogatório: primeiro réu a depor disse que só tomou ciência do crime no outro dia



O primeiro policial a ser interrogado nesta segunda etapa do julgamento disse que só ficou sabendo do crime no outro dia pela televisão. No dia do crime, Gerson estava na área da Paupina, onde estava sob comando da viatura, sendo operador de Terminais Móveis de Dados (TMD) e rádio. O policial tomou conhecimento da morte do agente militar Serpa pelo rádio.

O agente ainda informou que conhecia Serpa de vista, porque ele era armeiro do Batalhão, mas não tinha proximidade com o agente. Segundo ele, hoje, entende que foi uma noite atípica, mas na noite não se tocou que estava havendo um número muito alto de ocorrências.

No interrogatório, foi perguntado pelo juiz se houve uma comoção ou mobilização de várias viaturas depois da morte do policial Serpa. Gerson respondeu que é comum o deslocamento de viaturas quando solicitado o apoio.



O réu foi questionado se viu alguma pessoa encapuzada ou se o rádio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou sobre a chacina. De acordo com Gerson, ninguém foi visto encapuzado e que não foi dito nada sobre chacina no rádio.

Curió: promotoria contesta e mostra provas de que os PMs sabiam da morte

A promotora lê trecho do processo em que diz que “vamos quebrar”, “vamos acochar” e “vamos dar uma resposta à altura”, logo após a morte do policial Serpa. As palavras foram ditas no rádio da polícia e indicavam que haveria reação e a movimentação seria principalmente em direção às regiões do Curió, Palmeirinha e Pôr do Sol. O intuito seria capturar traficantes que entregassem os matadores do policial.

A sessão foi suspensa para que o jantar dos jurados pudesse ser servido. (Colaborou: Flávia Oliveira)