Chacina do Curió: réu nega ter visto pessoas encapuzadas na região

Julgamento já é o mais duradouro da história da justiça cearense Crédito: NADSON FERNANDES/DIVULGAÇÃO-TJCE

O corpo de jurados do segundo julgamento da Chacina do Curió ouviu, na manhã desta segunda-feira, 4, o quinto dos oito réus acusados de omissão perante a matança. Durante o depoimento, Ronaldo da Silva Lima, um dos militares que estava de serviço na madrugada em que aconteceram as mortes, negou ter visto pessoas encapuzadas ou escutado barulhos de tiros na região da Grande Messejana. O policial alegou que foi acionado para auxiliar no atendimento à morte do soldado Serpa (fato que motivou a chacina) e que o conhecia apenas de vista. Por nunca ter trabalhado na região do Curió ou da Lagoa Redonda, o PM afirmou que não conhecia o local e se guiou por informações repassadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).