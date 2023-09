Chacina do Curió: réu diz não ter participado de combinação de ataques e nega omissão

Segundo réu a depor no sexto dia do julgamento da Chacina do Curió, neste domingo, 3, o policial militar Josiel Silveira Gomes disse que exerceu a função de patrulheiro no dia do crime. No depoimento, o agente de segurança alegou que costumava trabalhar no bairro Jangurussu, mas no dia do crime, que resultou na morte de 11 pessoas na área da Grande Messejana, foi colocado pelo fiscal de turno na viatura 1307 em razão de uma substituição.

No interrogatório, o réu explicou que o patrulheiro realiza a segurança do motorista e comandante da viatura e auxilia nas abordagens. Durante o depoimento, Josiel disse que não participou de nenhuma combinação para desencadear os ataques e negou autoria de qualquer omissão relacionada ao crime.

O depoimento de Josiel concluiu os relatos da viatura 1307, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, onde ocorre o julgamento. Mais um agente que compôs a viatura foi ouvido neste domingo, o PM Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes, que era motorista da viatura no dia do crime.