Chacina do Curió: quinto réu depõe no sétimo dia de julgamento

A expectativa é de que o segundo julgamento da chacina do Curió dure até 12 dias. Na foto, barreiras de proteção no Fórum Clóvis Beviláqua, onde ocorre a sessão Crédito: J.Paulo Oliveira/TJCE

Concluídos os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, o júri se volta para o interrogatório dos réus e, nos próximos dias, deve prosseguir para as fases de debate entre as partes, votação dos jurados e redação e leitura da sentença. Somadas as falas de sobreviventes, testemunhas e metade dos acusados, o julgamento já se tornou o maior da história da justiça cearense após superar no último domingo, 3, as 63 horas e 20 minutos de duração da primeira sessão. O longo processo reflete a importância do caso, que vem sendo repercutido por autoridades e civis. “Nosso sentimento é de luta por memória e por justiça, entendendo também que esse caso só não caiu no esquecimento no Ceará e no Brasil como um todo por luta das mães e dos diversos mecanismos de proteção e de defesa dos direitos humanos”, afirma a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza, vereadora Adriana Gerônimo.

