Entenda as acusações contra os oito PMs que vão a julgamento pela Chacina do Curió

No desmembramento que foi feito do processo principal da Chacina da Grande Messejana, o grupo de réus que começa a ser julgados nesta terça-feira é chamado de "Núcleo dos Fardados". Isso porque os oito acusados estavam de serviço, em viaturas, no momento da matança. "As individualizações de condutas dos acusados dizem respeito à omissão penalmente relevante nas funções que os policiais militares exerciam nas [..] viaturas", como escreveu o juiz Marcos Aurelio Marques Nogueira, presidente do colegiado que julga o caso, em um despacho. Durante a fase de instrução, as defesas questionaram a precisão dos GPS das viaturas, de forma que, os PMs poderiam não estar exatamente onde o MPCE sustenta que eles estavam.

Gerson Vitoriano Carvalho, Thiago Veríssimo Andrade Batista Carvalho e Josiel Silveira Gomes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que diz o MPCE: Os três PMs estavam na viatura RD1307, que foi flagrada transitando com intermitentes desligados nas proximidades do local onde cinco jovens foram baleados, na rua Lucimar de Oliveira, bairro Curió — quatro das vítimas vieram a óbito. Os PMs não pararam para socorrer as vítimas. Além disso, a Ciops havia notificado a existência de um veículo suspeito na região e requereu que a denúncia fosse averiguada, mas a RD1307, que era a viatura mais próxima, não empreendeu diligências para interceptar o carro.