Chacina do Curió: depoimentos das testemunhas terminam e réus começarão a ser ouvidos

O julgamento dos oito PMs, acusados de omissão do dever de agir, na noite em que se deu a Chacina do Cúrio, foi retomado no Fórum Clóvis Bevilaqua, neste sábado, 2, com o depoimento da última testemunha da defesa. A sessão foi suspensa por 30 minutos para que os advogados façam entrevistas com os réus, antes de serem iniciados os interrogatórios.

A testemunha de defesa foi o agrônomo com pós-graduação em geoprocessamento e georreferenciamento, Daniel de Goes Nepomucemo. Ele foi contratado para fazer um laudo sobre a localização da viatura 1069, citada nos autos como uma das que não teria atendido aos chamados da população na noite da chacina.