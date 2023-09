Chacina do Curió: MP tenta reconstituir trajetos de viaturas; PMs negam omissão

O julgamento mais longo da história do Ceará chega nesta segunda-feira, 4, ao seu sétimo dia. Neste fim de semana, sem pausa, houve o depoimento dos quatro primeiros réus e demonstrações de cansaço de todas as partes envolvidas. A expectativa de fontes ouvidas pelo O POVO é que o júri dos oito PMs acusados de omissão do dever de agir, durante a Chacina do Curió, só seja concluído no próximo sábado, 9.

Todos os militares afirmaram conhecer Valtemberg Chaves Serpa apenas como armeiro do 16º BPM, onde eles também eram lotados, e não teriam razões para se envolver em uma possível retaliação à morte dele, ocorrida horas antes da chacina começar.

“Quero me solidarizar com a família das vítimas desse episódio horrível, mas eu não sou bandido. A gente não pode prender inocentes. Meu nome está sujo na internet como se eu fosse um assassino. Fico triste pelo MPCE ter tantos dados e não prender os verdadeiros culpados. Tem plotagens, dados, números. Acho que deveria ter sido feita uma investigação mais técnica”, afirmou o réu Josiel Gomes, durante o depoimento.

A declaração em tom pacífico não foi a mesma estratégia adotada por Thiago Aurélio de Souza Augusto, comandante da RD1072, que começou a ser ouvido na noite deste domingo. O PM teve um entrevero com a promotora Alice Iracema, durante o interrogatório, e a representante do MPCE disse que “se ele era daquele jeito aqui, imagine armado em uma comunidade”. O tom subiu e Alice afirmou que a prática dos 11 homicídios, ocorridos em novembro de 2015, nunca teve autoria completamente elucidada.



“A gente não sabe quem atirou, quem sabe são os senhores e nunca contaram”, afirmou a promotora. O réu disse, em seguida, que não responderia mais aos questionamentos do MPCE.

Mais um réu da viatura 1072 ainda será ouvido e outro está com um recurso em análise em uma instância superior. Três réus da viatura RD1069 prestarão depoimento nos próximos dias.

Procurador Geral de Justiça acompanha júri neste domingo

O procurador geral de Justiça, Manuel Pinheiro, chefe do Ministério Público Estadual, esteve no salão do júri na noite deste domingo, 3, e falou com exclusividade ao O POVO sobre o caso. “É um esforço muito grande para compreender todos os fatos. São muitos detalhes a serem observados que podem influenciar o julgamento. O trabalho dos promotores é de análise técnica das provas e para tentar recriar para os jurados, com base nas evidências o que aconteceu. Como instituição, estamos satisfeitos com o trabalho dos promotores, que tem sido muito esforçado”.

O procurador geral também ressaltou as dificuldades de religar todos os pontos em que a chacina aconteceu, para levar ao júri. “As próprias circunstâncias que o crime aconteceu dificultam uma investigação, mas foi um trabalho muito bem feito. A polícia judiciária construiu uma versão lógica de todos esses fatos, com o somatório de todas as provas colhidas”, pontuou.