Dom Lustosa: Bombeiros apagam incêndio e salvam filhotes de cachorro

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou no combate a um incêndio residencial no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite desse sábado, 26, e a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada pouco após as 23h30min.

Chegando ao local, os agentes iniciaram o combate ao incêndio, de pequeno porte. Foi necessário usar cerca de 300 litros de água para debelar as chamas.

O incêndio deixou danos materiais, mas não houve vítimas. No imóvel estavam quatro filhotes de cachorro, que foram resgatados pelos Bombeiros. Os animais passam bem.