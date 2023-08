Corpo de Bombeiros resgata vítima presa às ferragens em Lavras da Mangabeira

A ação, realizada na manhã deste sábado, se deu após avaliação dos riscos de explosão e/ou incêndio, bem como a estabilidade do cenário de atuação dos bombeiros militares e sinalização rodoviária.

O Corpo de Bombeiros resgatou uma vítima presa às ferragens de um carro na BR-230, em Lavras da Mangabeira, a 340 km de Fortaleza (CE), na Área Integrada de Segurança 21 (AIS). De acordo com o órgão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou os bombeiros militares de Iguatu por volta das 07h47 do sábado, 27.

“No local constatamos o corpo do condutor do veículo de passeio com sinais de óbito e preso às ferragens” informou o 3° sargento José Vagner Freire Moreira.

A ação, realizada na manhã deste sábado, se deu após avaliação dos riscos de explosão e/ou incêndio, bem como a estabilidade do cenário de atuação dos bombeiros militares e sinalização rodoviária.