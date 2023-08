Acidente de trânsito em Maracanaú deixa 1 morto e 2 feridos

Um acidente de trânsito no Centro de Maracanaú deixou uma pessoa morta e duas feridas no início da manhã deste sábado, 26. O carro saiu da pista e subiu a calçada, colidindo e ficando suspenso contra uma árvore. A causa do acidente não foi divulgada.

As vítimas ficaram presas às ferragens do veículo e o Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate. O condutor, de 24 anos, não resistiu e veio a óbito no local do acidente. Os dois passageiros foram socorridos e levados pelo Samu ao Hospital Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza.

Segundo informações dos Bombeiros, um deles sofreu politraumatismo - que são duas ou mais lesões graves em mais de um local do corpo - e o outro teve um “trauma na face, avulsão do couro cabeludo e desorientado”.