Receita Federal apreende quase 3kg de skunk vindo dos Estados Unidos

A Receita Federal apreendeu aproximadamente 2,8 kg de skunk (também conhecida como supermaconha) nos Correios de Fortaleza. A apreensão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 25. As encomendas continham frascos de skunk produzido e comercializado nos Estados Unidos.

Importação de maconha

Apesar do cultivo e comercialização de cannabis ser permitida em alguns estados dos Estados Unidos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil não autoriza a importação da planta cannabis in natura, partes da planta ou flores.

Com isso, a importação de cannabis in natura, flores ou partes da planta fica proibida. Conforme nota técnica da Anvisa, há “alto grau de risco de desvio para fins ilícitos”, uma vez que o princípio ativo da maconha é concentrado em suas flores.

A nota cita, também, o fato de o Brasil ser signatário de tratados internacionais de controle de drogas.