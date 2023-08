Mulher é agredida por policial militar após reclamar de abordagem

O agente então fica nitidamente irritado e, logo após colocar o homem na viatura, começa a desferir diversos chutes e uma uma sequência de socos contra ela. Uma policial feminina estava presente no momento das agressões.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que, no momento da prisão, um homem era levado para dentro de uma viatura por quatro agentes da PM. A mulher reclamava da abordagem e pedia para que não o machucassem. Em um momento, ela grita que ele está sendo sufocado e então puxa a farda de um dos policiais.

Uma mulher foi agredida por um policial militar na tarde deste sábado, 26, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, após reclamar de uma abordagem policial.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) afirmou, em nota, que não compactua “com qualquer desvio de conduta ou excesso por parte de seus integrantes" e que adotará as medidas cabíveis para apurar a situação.

Ainda de acordo com a PM, o homem detido responde por dois crimes: roubo e porte ilegal de armas. Na situação, ele negou dizer seu nome verdadeiro para os agentes de segurança e resistiu a ordem policial. A identidade só foi descoberta na delegacia.