Acidente em Lavras da Mangabeira deixa uma pessoa morta e outra em estado grave

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e outra em estado grave na manhã deste sábado, 26. Ele aconteceu no km 44,6 da BR 230, em Lavras da Mangabeira - Ceará,, por volta das 05h25.

Os veículos, um Fiat Punto vermelho e um caminhão da marca Invector, colidiram frontalmente. Segundo apurado pela equipe da Polícia Federal Rodoviária (PRF), que esteve no local, o acidente aconteceu porque o carro invadiu a contramão de direção.

A vítima fatal foi o condutor do Fiat Punto, de 25 anos. Ela ficou presa nas ferragens do veículo e o Corpo de Bombeiros esteve presente para auxiliar na remoção do corpo. A que ficou com ferimentos graves foi o passageiro do carro, de 24 anos. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Juazeiro. O motorista do caminhão, de 29 anos, sofreu apenas lesões leves.