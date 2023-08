Veado é resgatado de fábrica de calçados em Crato, no Ceará

A Polícia Militar do Ceará realizou a soltura de um veado catingueiro, que apresentava sinais de estresse, por meio de técnicas e equipamentos descritos como "adequados"

Um veado catingueiro foi resgatado de uma fábrica de calçados no município de Crato, na Região do Cariri Cearense, nessa quinta-feira, 24. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os agentes da corporação foram acionados durante a noite para que o resgate pudesse ser realizado. Segundo a PMCE, o animal se encontrava bastante estressado — ele foi resgatado por meio de técnicas e equipamentos descritos como "adequados".

Após ser apanhado, o animal foi encaminhado para a ONG BiodiverSe. Lá, o veado recebeu atendimento veterinário antes de ser reintegrado à natureza.