Três pessoas são presas em flagrante por furto de fios de semáforo em Fortaleza

O caso aconteceu nessa quarta-feira, 23 de agosto, no bairro Barra do Ceará, da capital cearense

Três pessoas suspeitas de furto de fiação elétrica de semáforo foram presas em flagrante com 100 metros de fios de cobre nessa quarta-feira, 23 de agosto, na Barra do Ceará, em Fortaleza.

A captura aconteceu após as 3h20 min, quando policiais foram acionados com a informação de que uma pessoa teria subido em um poste para furtar os fios de semáforo de uma via pública, enquanto outras duas estavam em um automóvel que dava voltas no mesmo quarteirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), depois da ação, o grupo teria se evadido do local com 100 metros de fiação elétrica. A mesma quantidade foi posteriormente apreendida quando policiais encontraram um carro com as mesmas características da descrição.