Igreja em Saída: missa em Fortaleza debate violência letal no Ceará

Movimento Igreja em Saída realiza missa na praça João Gentil, no Benfica, para discutir o drama das famílias que perderam parentes por causa da violência letal Crédito: Samuel Setubal

Mãe de Álef Souza Cavalcante — que tinha 17 anos quando foi assassinado na chacina do Curió —, Edna Carla teve uma participação emocionante na celebração. "Toda a justiça do mundo não vai preencher o lugar vazio, não vai abrir a porta na hora que nosso filho chegava [em casa], não vamos fazer o almoço que eles gostavam", relatou ela. Com olhos embargados, Edna clamou para que pais e mães "parem de legitimar a morte" de filhos. "'Morreu porque era bandido, estava devendo'. Devendo o quê? É o sistema que nos deve emprego, condições melhores [de vida], moradia. Nós somos roubados todos os dias quando vemos uma pessoa morando no meio da rua, quando um irmão nosso está dormindo no relento, como aqui mesmo nessa praça [João Gentil]", disse a mãe. Edna encerrou o discurso denunciando a violência policial: "A Polícia não para de matar e nós não podemos aceitar. Se meu filho tivesse morrido de qualquer [outra] coisa, hoje eu estaria em casa, mas não. Meu filho foi morto por pessoas que pagamos. Nós não podemos pagar a morte dos nossos filhos". Também emocionada, a vereadora Adriana Gerônimo (PSOL) sublinhou ser uma mãe negra moradora da periferia para narrar a dor da preocupação constante "de não saber se seu filho vai voltar no final do dia". "Desde criança ouvi mamãe orientando meu irmão: 'olha não saia sem o documento, porque se a Polícia lhe parar, a primeira coisa que pedem é o documento'. E acho que todas as mães do Curió deram essa orientação para seus filhos", comentou a assistente social.

Adriana traçou um paralelo entre Maria, mãe de Jesus, e todas as mães que hoje são afetadas pela violência: “Uma coisa que nos une é a dor da perda. Foi imposta à vida de Maria a dor no Calvário, de ver seu filho torturado pelos agentes do estado daquela época. Ouviu, como as mães do Curió, que o filho era bandido e lutou para provar sua inocência”. Convidado a falar, o deputado estadual Renato Roseno (PSOL) usou seu tempo à frente do público para “pedir perdão”. “Pedimos perdão pela falta de reparação, perdão porque até hoje o Estado formalmente não pediu desculpas e não reparou a essas mães a dor que seus agentes lhe infligiu”, declarou. Para a comerciante Suderli Pereira, mãe de Jardel Lima dos Santos, outra vítima da chacina do Curió, o que resta para os familiares de vítimas da violência é a esperança. “A gente queria nossos filhos vivos, mas isso não podemos ter mais. A única coisa que a gente tem é esperança”, contou.