Pai e filho mortos a tiros no Eusébio: investigação aponta para crime de latrocínio

Adriano, de 42 anos, estava com uma quantia em dinheiro da empresa para a qual trabalhava. Ele era considerado "homem de confiança" do proprietário da empresa. As informações foram apuradas com fonte da Polícia Civil.

Uma das linhas de investigação para o duplo homicídio de um pai e filho no Eusébio , na manhã desta sexta-feira, 18, é a de latrocínio (roubo seguido de morte) . As vítimas foram identificadas como Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13 anos.

Adriano iria deixar o garoto na escola e teria esboçado reação durante a abordagem dos criminosos, que foram embora sem levar o dinheiro. O POVO apurou que nesta sexta-feira, 18, algumas pessoas seriam ouvidas sobre o caso na Delegacia do Eusébio.



Nos primeiros levantamentos, houve a hipótese de morte motivada por discussão de trânsito, mas, conforme a fonte, a linha é fraca.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Metropolitana do Eusébio foram acionados para a ocorrência.