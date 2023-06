Chacina do Curió: veja o resultado do julgamento dos 4 PMs

Primeiro julgamento da Chacina do Curió terminou na madrugada deste domingo, 25, após mais de 60 horas entre depoimentos, debates e deliberação

Tribunal do júri iniciou-se na última terça-feira, 20, e é o primeiro do caso ocorrido na Grande Messejana na madrugada do dia 12 de novembro de 2015, quando 11 pessoas foram mortas por agentes encapuzados.

Os jurados, cinco homens e duas mulheres, votaram de forma secreta, sobre 360 questionamentos referentes aos réus.

No primeiro dia de julgamento, as primeiras testemunhas foram ouvidas. Ao todo, 19 pessoas fizeram depoimentos, incluindo vítimas sobreviventes, testemunhas de acusação e defesa. A oitiva continuou durante todo o segundo dia de julgamento, na quarta-feira, 21.

A quinta-feira, 22, foi marcada pelo depoimento dos quatro réus. Os policiais militares acusados negaram envolvimento na chacina e questionaram provas apresentadas no processo pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), que atuou como acusação.

No quarto dia de júri, nessa sexta-feira, 23, a defesa e acusação debateram, apontando provas, trechos de depoimentos e do processo para os jurados. Às 20h20, a sessão foi suspensa e voltou a ocorrer a partir de 9h deste sábado.

Outros dois julgamentos da Chacina do Curió já estão marcados. No próximo dia 29 de agosto, está previsto que mais oito acusados venham a julgamento. Já em 12 de setembro, serão mais oito. Os demais réus aguardam que recursos em tribunais superiores sejam apreciados.

