Chacina Curió: 2º julgamento começa em 29 de agosto e está com credenciamento aberto

O segundo julgamento de policiais réus pela Chacina do Curió está marcado para acontecer no dia 29 de agosto. Nele, mais oito acusados serão julgados pelo tribunal do júri pelo caso que aconteceu há 8 anos atrás na Grande Messejana. O terceiro julgamento será em 12 de setembro. O credenciamento para cobertura e audiência está aberto e pode ser feito no site do Tribunal de Justiça do Ceará.

O primeiro julgamento aconteceu em junho deste ano e quatro policiais militares foram condenados pelos 11 assassinatos. Cada um recebeu mais de 200 anos de prisão. Eles também foram considerados culpados por tentativa de homícidio e tortura.

A Chacina do Curió aconteceu na madrugada do dia 12 de novembro de 2015. Ao todo, 11 pessoas foram mortas e 7 ficaram feridas. O motivo do crime seria uma retaliação a morte de um policial.

As sessões poderão ser acompanhadas, mas é preciso fazer, obrigatoriamente, o credenciamento antes. Para isso, precisarão ser informados nome completo, CPF, data de nascimento, filiação e telefone. As inscrições ficarão abertas até atingir o número máximo de cadastros ou até 23 de agosto. Apenas maiores de 18 poderão se credenciar.



Além do credenciamento, o acesso do público ao salão será feito considerando a capacidade total do local, sendo priorizada a ordem de chegada. Gravações de áudio ou vídeo, e foto não poderão ser feitas. O uso de celular também é proibido dentro do salão.