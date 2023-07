Samu usa 'motolâncias', motos para socorro rápido, na Praia do Futuro

As motolâncias podem ser acionadas, em casos de emergência, quando avistadas. Os chamados também podem ser feitos pelo número 192 do Samu.

Durante as férias de julho, a Praia do Futuro, em Fortaleza, é um dos destinos mais procurados por turistas e moradores em busca de diversão e relaxamento à beira-mar. No entanto, com o aumento da movimentação, também há aumento de acidentes e emergências com banhistas e demais frequentadores. Para lidar com tais situações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem atuado na orla da Praia do Futuro por meio de motolâncias, motocicletas equipadas para o serviço de socorro rápido.

As motolâncias são integradas à frota do Samu e realizam os primeiros atendimentos em casos de afogamento, mal súbito e urgências traumáticas. O atendimento das motolâncias na orla da Praia do Futuro acontece até o fim de julho, aos sábados e domingos, de 9 às 17 horas.

Na manhã de sábado, 29, a dupla de moto-socorristas Luiz Neto e Walison Marcelino realizava o patrulhamento da orla da Praia do Futuro. Eles detalham como acontecem os serviços de socorro na região.

"Nós fazemos patrulhamento onde há uma concentração maior de banhistas, desde a Sabiaguaba até a Praia do Futuro. O nosso trabalho é muito semelhante ao dos socorristas nas ambulâncias, a única diferença é que nós não fazemos a remoção do paciente em direção a uma unidade de saúde”, explica Luiz Neto.

Em casos mais graves, esse socorro rápido antecede a chegada das ambulâncias móveis, que dirigem os pacientes para unidades de saúde.

As motolâncias são munidas com equipamentos equivalentes aos das ambulâncias de suporte básico, como desfibrilador externo automático (aparelho utilizado para reanimar pessoas acometidas por distúrbios no ritmo dos batimentos do coração), equipamentos para imobilização de fraturas e kit parto.

“A motolância vem como um instrumento para diminuir o tempo de atendimento inicial ao paciente. Nas motos nós temos uma melhor agilidade no trânsito, uma facilidade de transpor obstáculos”, ainda detalha Luiz Neto. Segundo os socorristas, as motos conseguem ter ainda mais eficiência em chegar em determinados locais do que as ambulâncias, como trafegar em escadas e pela faixa de areia.

Patrícia Araújo, 39, chegava à Praia do Futuro e logo se deparou com a equipe do Samu. A moradora de Fortaleza estava junto da mãe e da filha aproveitar o restinho das férias. Para ela, a presença da dupla de moto-socorristas representou uma segurança a mais.

“A iniciativa é ótima. É um socorro que chega mais rápido e acaba agilizando o procedimento para aquela pessoa que sofreu o acidente. Mas eu acho que esse trabalho por aqui deveria ser esticado não só durante as férias, mas pelo período todo”, comenta a visitante.

A fortalezense Valéria Moraes, 59, aproveitava o dia de sol para apresentar a praia cearense a uma amiga de Minas Gerais. Ela também aprovou a presença das motolâncias. “É bastante interessante essa iniciativa, porque às vezes esses primeiros socorros rápidos são mais importantes do que levar [a vítima] para uma unidade de saúde. Apesar de saber que em outros casos a ambulância é necessária, depende da situação”, declarou a corretora de seguros.

Socorro rápido na Praia

De acordo com o moto-socorrista Walison Marcelino, as principais ocorrências na faixa litorânea são em decorrência de afogamentos e mal-estar. “Geralmente atendemos síndromes de hipoglicemia; entorses e luxações, às vezes a pessoa tá brincando na praia, pisar num buraco e acaba se ferindo; além de afogamentos. Mas já houve situações até de assistência a partos”, relata.

O serviço é operado por profissionais de saúde (enfermeiro ou técnico de enfermagem), que saem para o socorro das vítimas sempre em dupla. Ou seja, dois profissionais, cada qual com sua moto, sendo uma com equipamentos para o atendimento clínico e, a outra, para assistência aos traumas.

Segundo os socorristas, equipes de motolância trafegam pela orla e podem ser acionadas em casos de emergência quando avistadas. Além disso, os chamados também podem ser feitos pelo número 192 (SAMU), dando o ponto de referência de onde o socorro é necessário.

Motolâncias em Fortaleza

Fortaleza conta com uma frota de seis motolâncias, que circulam durante o dia. Com o número pequeno, os socorristas ressaltam que a ideia é que o agrupamento seja ampliado. “Nós atuamos em velocidade e de forma segura. Queremos mostrar para a população que a ideia das motolâncias tem credibilidade. O paciente quer ser atendido logo ou ele precisa ir ao hospital? Se ele quiser ser atendido logo, se não for algo mais grave, então a motolâncias são uma ótima opção”, frisa Luiz Neto

De janeiro a junho de 2023, as motolâncias realizaram 1.345 atendimentos em toda a Capital, sendo janeiro (169 atendimentos); fevereiro (139 atendimentos); março (156 atendimentos); abril (250 atendimentos); maio (321 atendimentos) e, no último mês de junho (310 atendimentos).

Já em relação a dinâmica semana e finais de semana, desde o início do ano até junho as unidades realizaram 291 atendimentos aos sábados e domingos e 1054 atendimentos de segunda a sexta.