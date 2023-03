Criança finge desmaio para não ir à escola e mãe chama o Samu

Em Maringá, no Paraná, uma criança fingiu estar desacordada para não ir à escola, e a mãe chamou o Samu para socorrer o filho.

Por volta das 7h30min da manhã de sexta-feira, 17, a mãe do menino ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pedindo ajuda pois estava há mais de uma hora tentando acordar o filho, que não reagia.

Três profissionais do Samu se locomoveram, então, até a residência, que fica na Zona Norte de Maringá, no bairro Conjunto Requião. Após o trajeto de cerca de 10 quilômetros até a casa, os profissionais logo constataram que não se passava de uma simulação. As informações são do portal g1 Paraná.

Menino finge desmaio para não estudar e mãe liga para o Samu em Maringá



Apesar do médico presente na equipe imaginar que a situação pudesse se tratar desde uma hipoglicemia até um mal súbito, ao tocar na testa da criança, ele "franziu" o cenho, indicando ao profissional que estava bem.

"Na primeira avaliação, a criança não tinha a pele fria, não estava cianótica [pele roxa], não tinha alterações clínicas e reagia ao mínimo estímulo. Ficamos mais calmos", explicou o médico Joel Agostinho Ghiraldi Darte.

Mesmo com a presença dos profissionais de ambulatório, o menino só acordou definitivamente após a menção do teste de hipoglicemia, que é feito com uma agulha. O teste foi realizado, e o estado saudável da criança foi confirmado.

