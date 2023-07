Secretário quer que beach tennis deixe de ser de elite e se popularize em Fortaleza

O titular da pasta afirma que todas as regionais da capital vão receber quadras adquadas para a prática do esporte

Após aventar o desejo da Prefeitura de Fortaleza de disseminar quadras de Beach Tennis na cidade, o secretário de Esporte e Lazer da administração municipal, Ozires Pontes, explicitou, em entrevista à rádio O POVO CBN, que um dos motes da empreitada é popularizar a prática do esporte.

De acordo com o titular da pasta, Fortaleza é uma das cidades com o maior número de quadras privadas em todo o Nordeste. É diante desse cenário que o secretário afirma ser essencial levar a prática do exercício a toda a população, retirando, assim, a sua chancela elitista.

“Decidimos levar [a prática] para toda a população, já que o Beach Tennis é tido como um esporte de elite. De certo modo, isso se explica por causa do preço da raquete, que é encontrada na faixa dos R$350,00. Estamos fazendo um projeto com o objetivo de abrir uma quadra em cada regional da cidade. Elas [as quadras] vão ser instaladas nos arredores das Areninhas com melhores estruturas”, apontou Ozires à rádio O POVO CBN. Ele foi entrevistado no programa O POVO da Tarde.

Ainda segundo o secretário, serão construídas 12 quadras na capital — uma em cada Regional. Em um primeiro momento, serão disponibilizadas quatro raquetes em cada estação — os itens deverão ficar guardadas nos depósitos das Areninhas. A quantidade de professores a prestar assistência em cada unidade ainda não foi definida.