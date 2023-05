Socorrista do Samu cai em cima de paciente e vídeo viraliza; veja

Ao se posicionar para fazer uma manobra com a vítima, o profissional escorregou no óleo que havia na pista após o acidente e momento foi registrado por populares. Apesar do susto, paciente não se feriu

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passou por uma situação inusitada enquanto prestava socorro a uma vítima de acidente na última sexta-feira, 19, em Novo Gama, entorno do Distrito Federal.

Ao se posicionar para realizar uma manobra, o profissional escorregou no óleo que havia na pista, se desequilibrou e caiu sobre o paciente. O momento foi registrado por populares e viralizou nas redes sociais.

Tá tranquilo, o SAMU chegou pic.twitter.com/1ecj6Ah7rf
May 20, 2023

Por meio de stories no Instagram, o técnico de enfermagem comentou sobre a repercussão do caso e explicou que, apesar do incidente, o homem não se machucou com a queda e o atendimento não foi prejudicado.

Apenas com escoriações no joelho após a colisão com um carro, o motociclista foi imobilizado para seguir ao hospital.

"Na hora que fomos fazer o procedimento de colocar na prancha, infelizmente o meu calçado perdeu o contato com o solo, devido a ter óleo na pista, e acabei caindo", descreveu.

O socorrista também falou sobre as piadas com o ocorrido: "Só quem está na rua e quem vive o dia a dia está exposto a essa situação. É muito fácil falar, fazer piadas, inclusive até aviso que estamos fazendo um top 10 com as melhores piadinhas. Esclareço aqui que isso foi um acidente, não machucou o paciente, ele não teve nenhuma lesão. A gente brincou que se o vídeo viralizasse a gente ia dividir os ganhos".