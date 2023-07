Fortaleza tem 15 trechos de praia impróprios para banho

O Ceará possui 51 trechos de sua orla próprios para a diversão dos banhistas. Em Fortaleza, 15 trechos de praia estão impróprios para banho, segundo o boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

A maioria destes trechos estão no setor Oeste da Capital, que tem apenas dois trechos seguros para a população, que são a praia da Leste Oeste, nas proximidades da igreja de Santa Edwiges, e a praia do Pirambu, na altura da av. Filomeno Gomes.

No setor Centro, concentram-se seis trechos próprios, que vão da praia do Mucuripe, na altura da Estátua Iracema até praia de Iracema, na altura da av. Almirante Tamandaré, nas proximidades da Ponte Metálica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No setor Leste, dez praias estão com trechos próprios para banho, destacando a Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09 até na altura da rua Clóvis Mota, frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. As praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba também estão próprias para banhistas.

Veja quais trechos estão impróprios para banho

Setor Oeste

P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

P. da Colônia - Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece

P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.

P. Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta)

P. Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde

Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus.

Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

P. Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará.

Setor Centro

P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna

P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Setor Leste

P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema

P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus

O documento é disponibilizado no site da superintendência, onde pode ser acessado os trechos que estão próprios para os banhistas.