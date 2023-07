Ceará: temporada de ventos fortes pode aumentar quadros alérgicos

Alta movimentação do ar carrega poeira, ácaro, fungos e pólen resultando em casos de rinite, sinusite, pneumonia, asma entre outros à população

Com a chegada do segundo semestre de 2023, o Ceará dá início a temporada de ventos fortes, que deve seguir durante os próximos três meses, de agosto a outubro. O período requer atenção redobrada, pois crises alérgicas tendem a aumentar, assim como casos de síndrome respiratórias. Entre os casos, há incidência de rinite, sinusite, bronquite, asma e pneumonia.

Em Fortaleza, a população já sente a mudança no ar e a procura por atendimentos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPs) registram demanda. Nessa segunda-feira, 24, por volta das 10 horas, pelo menos oito pessoas aguardavam na triagem no Posto de Saúde Virgílio Távora, no bairro Cristo Redentor.

A dona de casa Janete Moura, 43, procurou atendimento ao filho e à sobrinha, ambos de 10 anos, após notar os primeiros sintomas de crise de garganta e a presença de tosses e espirros nos menores. “Eles tiveram febre e se queixaram da garganta doendo. Tem a questão da poeira do vento que acho que está impactando”, comenta.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, a forte movimentação dos ventos, neste período, carregam alérgenos, como poeira, ácaro, fungos e pólen. "Eles causam o desenvolvimento de inflamações, principalmente no nariz e pulmão, causando quadros alérgicos", explica.

A médica pneumologista e coordenadora do Programa de Reabilitação Pulmonar do Pulmocenter (PRPP), Márcia Alcantara, destaca que pessoas que possuem doenças respiratórias ou alérgicas, ao inalarem partículas de poeira, facilitam crises de alergia nasal, como rinite e nos brônquios, como a asma, além da instalação do vírus da gripe.

“Quando essas partículas de poeira tocam nas superfícies interna das vias aéreas, como nas narinas, faringe, garganta e brônquios já comprometidos anteriormente, determinam um processo de local, facilitando a instalação”, esclarece.

Os cuidados da servente Márcia Maria, 45, com a alergia da filha Maria Júlia, de 3 anos, que possui quadro de sinusite, foram redobrados após perceber o aumento de poeira em casa.

Segundo ela, que mora em um andar alto, notou a facilidade do vento entrando na sua casa. O cuidado com a limpeza do local para evitar acúmulo de poeira é uma das principais medidas de prevenção realizadas pela servente. “A gente tenta deixar tudo limpo para não ter crises”, destaca.

Ainda segundo Márcia, a ingestão de alimentos que podem reforçar a imunidade, assim como a hidratação da criança, são intensificados durante o período. Como forma de aumentar os cuidados, a profissional buscou vacinação contra a gripe no posto de saúde Virgílio Távora, na última segunda-feira, 24.

Conforme a pneumologista Márcia Alcântara, medidas preventivas devem ser instaladas desde o princípio da temporada de ventos até o seu final, principalmente no ambiente doméstico. “Vão desde medidas de caráter pessoal a coletivos dentro de casa”, orienta.

Luciana Passos também pontua os cuidados, principalmente, para as pessoas que sofrem de casos alérgicos. Entre as orientações, estão a manutenção da limpeza das residências e manutenção dos tratamentos alérgicos para cada quadro.

(Fonte: Médica pneumologista Márcia Alcântara, e coordenadora da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos) - Infográfico: Mirla Nobre)

Em Fortaleza, a população pode contar com 118 postos para atendimento. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, de 7 às 19 horas. O público também pode recorrer as 12 UPAs, que possui atendimento 24 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população procure sempre o posto mais próximo de sua casa. Apenas quando a situação for mais grave, uma Unidade de Pronto Atendimento deve ser procurada.