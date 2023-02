Mulher dá a luz a bebê em ambulância do Samu

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de São Benedito, na Região da Ibiapaba, recebeu um chamado do hospital municipal para encaminhar uma mulher com 34 semanas de gestação em trabalho de parto prematuro para uma unidade hospitalar de referência. A ocorrência chegou aos agentes por volta das 5h10min.



Miguel nasceu entre as cidades de Ubajara e Tianguá, dentro da ambulância do Samu. A mãe, Michele Moraes, disse que nunca esperou que seu filho nascesse em uma ambulância. Segundo a equipe do Samu 192 Ceará, o menino teve uma parada respiratória que foi rapidamente controlada pelos profissionais. “A equipe do Samu 192 Ceará foi maravilhosa, são pessoas ótimas, me acalmaram bastante”, ressaltou.



Miguel, que nasceu com 2,8 kg, é o mais novo de três filhos de Michele. Os dois recebem atendimento no hospital de Tianguá e estão fora de risco.

A enfermeira Érika Barreto, que participou da ocorrência, diz que foi a primeira vez que realizou o procedimento em uma ambulância. “Ver a mãe feliz pelo trabalho realizado pelos profissionais do Samu Ceará é emocionante”, relata. Junto de Érika, o condutor-socorrista Júlio César e o médico Simão Pedro, também participaram da ocorrência.



