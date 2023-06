Cearense de 1 ano e 11 meses chora por não conseguir comer tapioca em Paris; veja vídeo

Menina de 1 ano tenta pedir tapioca em cafeteria de Paris e chora frustrada ao descobrir que estabelecimento não vendia o prato tradicional do Ceará; veja vídeo

A cearense Maitê, de apenas 1 anos e 11 meses, se irritou com a falta de tapioca, uma comida tipicamente nordestina, na França. Em um vídeo publicado no Instagram, a pequena aparece inconformada em uma cafeteria de Paris.

“O que ‘tu’ quer?" pergunta a mãe, Mariana Galvão, de 27 anos. "Tapioca", responde a menina, irritada pela falta de comida. A pequena chega a chorar por vontade de comer a tapioca.

Em entrevista ao O POVO, o pai da menina, Paulo Filho, 32, disse que eles estavam em um café em Paris, que tem o croissant como especialidade da casa. Ao olhar o guardanapo, a pequena confundiu com uma tapioca e insistiu que queria a comida.

A mãe chegou a oferecer biscoitos, mas a menina não quis. Paulo disse que Maitê costuma consumir a comida feita da mandioca com frequência em Fortaleza, onde a família mora. A paixão pela tapioca veio da avó, que costuma cozinhar para a pequena, explica o pai.

"Maitê come duas, até três tapiocas. Leva pro lanche da escola, também gosta de cuscuz. Mas ama de verdade tapioca"

O vídeo, publicado na última quinta-feira, 8, na conta de Paulo Filho, fez muita gente brincar com a situação.

Cearense de 2 anos chora em café de Paris ao descobrir que o local não vendia tapioca

“Maitê me representa sendo que com cuscuz”, disse uma seguidora. “Ela é cearense raiz? Tapioca e cuscuz tá difícil”, disse outra.

A ideia de publicar o momento nas redes sociais surgiu após Paulo colocar o vídeo em um grupo da família e a tia da criança sugerir que ele fosse compartilhado no Instagram.

A família de Maitê está viajando desde o começo do mês de junho para comemorar o aniversário da pequena na Disney de Paris.

Apesar do desejo da menina, ela ainda não conseguiu comer a tão sonhada tapioca. Porém, de acordo com os pais, quando voltar para o Ceará, poderá se deliciar com o prato feito pela avó.

“Maitê é uma criança muito espontânea e tem uma memória muito boa. A gente fala algo para ela e ela não esquece mais”, disse Paulo.



*Atualizada às 19h43min da sexta-feira, 06 de junho, para correção na idade da menina

