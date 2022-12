Menina de 5 anos viraliza ao se emocionar com transformação do seu cabelo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a reação da pequena Maria Luiza, de cinco anos, emocionada ao ver a sua transformação no salão de beleza. A gravação já conta com mais de oito milhões de visualização.

No vídeo, Maria Luiza havia revelado à cabeleireira que não gostava muito do seu cabelo cacheado. Ela queria que fosse "liso e amarelo". A profissional questiona o motivo dela não gostar do seu cabelo. A criança, porém, diz que não sabe.

Em entrevista ao portal G1, Fabiane Coelho Sortes, mãe da Maria Luiza, diz que já conhecia o trabalho de Gue, a cabeleireira, porque a seguia nas redes sociais.

Elas moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foram passar as festas de fim de ano na casa da madrinha da pequena e aproveitaram para ir no salão de beleza.

Gue propôs então, dar um "up" no visual de Maria Luiza, com a intenção de mostrar o quanto seu cabelo era bonito.

“Ela ficou muito emocionada e todo mundo acabou chorando também, porque a expressão dela comoveu as pessoas que estavam ali”, comenta a mãe.

No vídeo publicado, a profissional explicou que sua intenção era ajudar a pequena a gostar dos cachinhos.

“Ao invés de impor. Acolha, ajude e trabalhe para ressignificar o sentimento. A criança não tem total capacidade de entender o que sente e precisa que nós sejamos conexões facilitadoras e não geradoras de mais angústias. Ela ficou minutos ali parada se olhando… Talvez até se perguntando sobre onde estava sua transformação. E a transformação virá no decorrer dos anos em que ela possa lembrar dessa frase: Você é linda com seus cachos”, escreveu.

