Menina de três anos conversa com porteiro e vídeo viraliza: "Pode subir, eu assino"

No vídeo, a pequena aparece tentando convecer o porteiro a deixar a encomenda no elevador; Veja

Um vídeo pra lá de fofinho repercutiu na internet, nos últimos dias. Nele, a pequena Lulu, de três anos, que mora no Distrito Federal, aparece conversando pelo interfone com o porteiro sobre uma encomenda. “Deixa que eu assino”, disse ela. Mas esse não é o único viral da criança, que já soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Filha de um casal de jornalistas, a pequena encanta quem assiste o seu conteúdo por ser bastante comunicativa. Os pais, Maju Mendonça e Arthur Luís Cardoso, contaram em entrevista ao portal g1, que aos seis meses ela já se expressava para ser entendida.

"Ela se comunicava, se expressava muito bem. Mas não foi uma criança que falou rápido. Ela falava o 'bebenês' dela. Só falou mesmo depois dos dois anos", falou a mãe em entrevista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo em que ela conversa com o funcionário, é possível ver ela tentando resolver a situação. O porteiro havia ligado para informar que uma encomenda tinha chegado para a família. Proativa, a menina pediu que o objeto fosse deixado no elevador e ela mesmo assinaria o recibo.

Lulu viraliza nas redes sociais com vídeos brincando com o pai

Luísa, a Lulu, nasceu em março de 2020 e viralizou nas redes sociais pela sua expontâneidade Crédito: Reprodução/ Instagram majumendonca

Outros vídeos que fazem bastante sucesso, são aqueles que ela brinca com seu pai. Intitulados como “Loja da Lulu”, a menina aparece vendendo produtos um tanto “caros”. Uma colher de pau, por exemplo, custa R$ 95 reais. Outros produtos também custam o mesmo valor. Era tudo brincadeira, claro.

Os vídeos fazem com que muitos seguidores comentem nas postagens e interajam com ela. “Ela rindo na cara do cliente é a melhor coisa”, disse um. Outra falou sobre a inteligência dela. “A Lulu é um amor , inteligente e educada. Deus proteja esse anjinho”, escreveu.

Luísa, a Lulu, nasceu em março de 2020, no período da Pandemia de Covid-19, por causa do isolamento social, os pais faziam diversos vídeos para que parentes pudessem vê-la.

Depois do primeiro vídeo publicado da pequena, que rendeu 300 mil visualizações em menos de um dia, o seu perfil só cresceu e hoje ela conta com 2,4 milhões de seguidores no TikTok do pai e outros 1,8 milhão no Instagram da mãe.

Confira o vídeo que a menina de 3 anos conversa com o porteiro