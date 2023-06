Homem faz tatuagem por R$ 4 mil e resultado viraliza: "Rabisco de criança"

Uma tatuagem feita na Alemanha vem dividindo opiniões do mundo inteiro devido à semelhança do desenho com “rabiscos” e pelo valor associado ao trabalho do tatuador, que custou mais de R$ 4 mil.

O desenho foi comparado a “rabiscos de criança” após a divulgação, no Tiktok, de um registro do desenho feito pelo tatuador identificado como Mykhailo, que mora em Berlim, na Alemanha.

O vídeo, que já passa de dois milhões de visualizações, afirma que o valor final da tatuagem foi de US$ 900, o que equivale a mais de R$ 4 mil pela cotação atual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na legenda da publicação, Mykhailo identificou o trabalho com as tags “tatuagem abstrata” e “tatuagem de flor”. Com quase mil comentários no vídeo, a maioria dos internautas questionam o valor associado ao desenho e o seu significado.

“Parece os gráficos que faço quando esqueci de trazer uma régua”, comentou um usuário americano. Em alemão, outra pessoa debochou: “Eu poderia ter feito isso para você de graça”. “Só se for o autógrafo do Messi vale a pena”, brincou outro internauta sobre o preço da tatuagem.

" />

O que a tatuagem significa?

Os amantes de tatuagens já estão acostumados com a pergunta “O que isso significa?” sobre cada desenho eternizado em seus corpos, porém, no caso da tatuagem viral da Alemanha, essa questão foi feita milhares de vezes.

Em entrevista ao portal Insider, o tatuador responsável pelo desenho disse que a tatuagem teria sido inspirada nos conceitos de “liberdade” e “beleza” e que a arte foi produzida com colaboração do próprio cliente.

"Estou tentando complementar não apenas as formas de seus corpos, mas também a personalidade", destacou Mykhailo.