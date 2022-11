Cearense viraliza ao confundir Elevador Lacerda com Pão de Açúcar em entrevista

Uma cearense viralizou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 15, após confundir o Elevador Lacerda, de Salvador (BA) com o Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro (RJ) durante uma entrevista ao vivo para o jornal Bahia Meio Dia. O registro do momento tem circulado nas plataformas digitais e divertido internautas.

A cena aconteceu durante passagem ao vivo do repórter Vanderson Nascimento para o telejornal. O jornalista mostrava a movimentação do Centro Histórico de Salvador durante o feriado da Proclamação da República, celebrado nesta terça-feira, 15, e, na ocasião, entrevistou um grupo de turistas do Ceará.

Entre os cearenses que estavam no local haviam pessoas de cidades como Fortaleza, Itaiçaba e Jaguaruana, que enfrentaram 22 horas de ônibus só para estarem na capital baiana. Em certo momento, o repórter pergunta a uma das mulheres do grupo sobre a visita, e ela responde: "Conheci muita coisa, o Pão de Açúcar, subi e desci".

Vanderson então corrige a entrevistada explicando que o Pão de Açúcar é um equipamento do Rio de Janeiro e que ela devia estar se referindo ao bondinho do Elevador Lacerda, sistema de transporte público de Salvador. Além do jornalista, o momento arrancou risos de todos que presenciaram a cena.

Veja vídeo:

