Jovem faz fotos de formatura com pinscher e resultado viraliza na internet

O vídeo mostrando as fotos do cãozinho fazendo caras e bocas e todo estressadinho já tem quase 500 mil visualizações

O temperamento dos cachorros da raça pinscher, usualmente muito "esquentadinhos" e incapazes de levar desaforo para casa é famoso entre os tutores de pet. E, justamente por causa disso, fazer deles de modelos fotográficos pode render situações inusitadas e registros extremamente engraçados.

E foi exatamente isso que aconteceu com a estudante de Engenheira Sanitarista e Ambiental, Laís Drey Gehrke.

A jovem, moradora de Santa Maria em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, marcou suas fotos de formatura, levou seu companheiro de quatro patas para participar e o resultado do ensaio viralizou na internet.

O vídeo postado pela estudante em seu perfil no Tik Tok, mostra um dia especial para qualquer universitário prestes a se formar, tirando fotos do momento para eternizar e é natural que muitos decidem levar seu animalzinho de estimação.

Mas no caso de Laís o que era para ser algo emocionante diante da alegria da conquista, arrancou lágrimas de risos de quem acompanhou o momento. O vídeo mostrando as fotos do cãozinho fazendo caras e bocas e todo estressadinho já tem quase 500 mil visualizações.



E as legendas das fotos fazem tudo se tornar mais engraçado ainda “tira, tira, tira, late, late, late” ou ainda “dois quilos de ódio e tremedeira”. No final do vídeo a jovem diz que conseguiu tirar três fotos boas com o cachorro e garantir o registro para a formatura. Confira:



Veja ensaio de fotos de formatura com pinscher que viralizou no TikTok:

