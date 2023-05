Novo limite de velocidade nas avenidas Dom Manuel e Aguanambi começa a valer nesta quarta, 17

O novo limite de velocidade nas avenidas Dom Manuel e Aguanambi passa a ser de 50 quilômetros por hora (km/h) a partir das 21 horas desta quarta-feira, 17. O objetivo do projeto, ainda em caráter educativo, é aumentar a segurança nas duas vias que, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), possuem altas taxas de acidentalidade.

Outras avenidas também terão o limite readequado nos meses seguintes: duas ainda em maio, três em junho e mais três em julho (leia abaixo).

CONFIRA Prefeitura de Fortaleza afirma que investirá R$ 9 milhões em sinalização e infraestrutura de trânsito



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os condutores se adaptarem à mudança, a AMC estipulou um prazo de três meses de período educativo.

O limite nas avenidas Dom Manuel e Aguanambi, atualmente, é de 60 km/h. Estudo realizado pela AMC revela que o tempo de viagem não deve ser impactado com a mudança de velocidade. A pesquisa, que avaliou seis vias que vão passar pela readequação, mostrou um aumento de apenas 6,08 segundos no tempo médio de viagem a cada quilômetro percorrido.

“Ajustes no limite da velocidade não impactam no tempo de viagem, mas fazem total diferença na preservação de vidas", diz Antônio Ferreira, superintendente da AMC, em nota.

O comunicado oficial afirma ainda que as "intervenções são norteadas por estudos técnicos, e os dados comprovam que readequar esse limite é uma das mais eficazes para que continuemos diminuindo a violência no trânsito”.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o limite de velocidade seja de 50 km/h. Dirigir acima do limite, segundo o órgão, é responsável por uma a cada quatro mortes no trânsito.

Fortaleza adotou a recomendação em cerca de 50 vias e, de acordo com a AMC, o número de acidentes com mortes caiu 68,1%. "A av. Leste-Oeste, primeira da Capital a operar com 50 km/h, registrava uma média de 11 óbitos por ano. Em 2022, não registrou nenhuma", acrescenta o gestor.

Além da mudança no limite de velocidade, o projeto vai renovar a sinalização vertical e horizontal, reforçar a visibilidade nas áreas próximas aos semáforos, prolongar as calçadas e implementar um estágio exclusivo para pedestres nos cruzamentos semaforizados da av. Dom Manuel com av. Santos Dumont, av. Dom Manuel com rua Pinto Madeira e rua Visconde do Rio Branco com av. Aguanambi.

Novo limite de velocidade nas av. Dom Manuel e Aguanambi: veja outras mudanças

Renovação da sinalização vertical e horizontal das vias;

Reforço da visibilidade nas áreas próximas aos semáforos;



Prolongamento das calçadas;

Implementar um estágio exclusivo para pedestres nos cruzamentos semaforizados da av. Dom Manuel com av. Santos Dumont, av. Dom Manuel com rua Pinto Madeira e rua Visconde do Rio Branco com av. Aguanambi;

Terminais e corredores expressos de ônibus também passaram por mudanças.

Vias que terão novo limite de velocidade (50 km/hora)

Maio: av. Dom Manuel, av. Aguanambi, Avenida 13 de Maio e av. Porto Velho

Junho: av. Pontes Vieira, Avenida I (José Walter) e av. Carneiro de Mendonça

Julho: av. Dr. Silas Munguba, av. Dep. Paulino Rocha e av. Alberto Craveiro



Atualizada às 14h35min