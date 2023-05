Condenados pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável são presos em Fortaleza

Ação foi realizada de forma conjunta pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará e Polícia Militar

Dois homens, de 78 e 60 anos, foram presos nesta terça-feira, 16, nos bairros Parque Presidente Vargas e Genibaú, em Fortaleza. Os dois são condenados, de forma definitiva, pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável, respectivamente. A ação foi realizada pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará, conjuntamente com a Polícia Militar.

As prisões foram realizadas após mandados de prisão condenatórios serem expedidos pela 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza e 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. No momento, os detidos se encontram à disposição da Justiça.

O trabalho conjunto realizado nesta terça-feira, 16, teve como foco principal o aperfeiçoamento da inteligência na segurança pública.

A Força-Tarefa de Segurança Pública é composta por diferentes órgãos, como a Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).