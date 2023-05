Dez avenidas terão velocidade reduzida para 50km/h em Fortaleza; veja quais

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a redução de velocidade em Fortaleza já reduziu em 68,1% o número de acidentes com mortes nas vias tratadas

Em maio, avenidas como Dom Manuel, Aguanambi, 13 de Maio e Porto Velho terão o limite readequado para 50 km/h. Três avenidas terão limite reduzido em junho e outras três em julho. A Prefeitura de Fortaleza anunciou a medida na tarde desta quinta-feira, 4, durante divulgação de pacote de R$ 9 milhões em sinalização e infraestrutura no trânsito da Capital. O prazo para as ações é de três meses.

Maio: avenidas Dom Manuel, Aguanambi, 13 de Maio e Porto Velho

Junho: avenidas Pontes Vieira, I (José Walter) e Carneiro de Mendonça

Julho: avenidas Dr. Silas Munguba, Dep. Paulino Rocha e Alberto Craveiro



As vias foram selecionadas "considerando o critério de severidade e distribuição espacial dos acidentes", conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Após a implantação da mudança em cada via, haverá um período educativo de três meses antes que as multas sejam aplicadas.

O órgão afirma que a medida é comprovadamente eficaz em relação à segurança viária. A readequação da velocidade em Fortaleza já reduziu em 68,1% o quantitativo de acidentes com mortes nas vias tratadas.

Pelos dados de acidentes de trânsito ocorridos nas quatro vias que vão receber readequação de velocidade, entre janeiro de 2019 e março de 2023, foram registradas 12 ocorrências fatais, 469 com vítimas feridas e 70 registros de atropelamentos.

Com informações da repórter Bia Freitas/Especial para O POVO

Atualizada às 17h20min