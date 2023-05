Fortaleza amanhece com chuvas nesta quarta, 17; confira previsão do tempo

O dia começou com chuvas em toda a Região Metropolitana de Fortaleza. Na Capital, as precipitações começaram por volta das 5h30min desta quarta-feira, 17, e se intensificaram por volta das 7 horas da manhã. Os dados são do radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Com 12 milímetros (mm) observados, essa foi a terceira maior chuva de Fortaleza no mês de maio, em um período de 24 horas, atrás apenas das quantidades registradas no dia 1º, com 17.4 mm, e no dia 13 de maio, com 14.8 mm.

Para o restante do dia, a previsão é de céu parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e poucas nuvens à noite. A temperatura deve variar entre 24 °C (mínima) até a máxima de 30 °C.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na quinta-feira, 18, a previsão da Funceme é de chuvas não só na Capital, mas em todas as regiões do Estado. Na sexta-feira, 19, o céu segue com poucas nuvens e alta possibilidade de chuvas na Capital.

A temperatura para os dois dias deve seguir o observado na quarta-feira, 17, com mínima de 24 °C e máxima em torno dos 30 °C .

Segundo a Defesa Civil de Fortaleza, nenhuma ocorrência causada pelas chuvas foi registrada durante a madrugada e o início da manhã desta quarta, 17.

Em caso de qualquer risco, a população pode acionar as equipes da Coordenadoria Integrada de Operações e Segurança (Ciops) pelo número 190.

As ocorrências são causadas por áreas de instabilidade vindas do oceano, somadas aos sistemas de brisa e efeitos locais como temperatura e relevo. Fortaleza foi um dos 26 municípios do Ceará que registraram chuvas nas últimas 24 horas. O dado segue em atualização no calendário de chuvas da Funceme.