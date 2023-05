Trânsito: Prefeitura de Fortaleza afirma que investirá R$ 9 milhões em sinalização e infraestrutura

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na tarde desta quinta-feira, 4, o investimento de R$ 9 milhões em sinalização e infraestrutura no trânsito da Capital. O prazo para as ações é de três meses. O objetivo é reduzir o número de mortes e sinistros graves nas vias da cidade.

De acordo com a Prefeitura, as melhorias serão:

-Renovação da sinalização horizontal e vertical em 637 cruzamentos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-Implantação de 10,1km de infraestrutura cicloviária

-Seis novos semáforos

-14 estágios exclusivos para pedestres

-36 novos pontos de semáforo com reforço na visibilidade

-30 travessias elevadas e 42 lombadas físicas

Dez "importantes corredores" receberão ainda ações de pavimentação, limpeza e readequação de velocidade. Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), estão previstos ainda projetos de esquina segura e calçada viva, por meio do alargamento de passeios com pintura e balizadores.

Conforme João Pupo, secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), as intervenções começam neste mês de maio. "A gente tá anunciando esse pacote para os próximos três meses. A intenção é que a gente replique isso até o final do ano. O mesmo nível de investimento", explicou.

Superintendente da AMC, Antonio Ferreira Silva, frisa que o novo desenho urbano prioriza os pedestres, não mais o carro. "O carro é importante, mas a pirâmide foi invertida. A priorização, hoje, é para o modal ativo, sustentável, o transporte público, transporte de carga e, por último, o automóvel", elenca.

Readequação da velocidade

Em maio, avenidas como Dom Manuel, Aguanambi, 13 de Maio e Porto Velho terão o limite readequado para 50 km/h. Segundo a AMC, a medida é comprovadamente eficaz em relação à segurança viária. A readequação da velocidade em Fortaleza já reduziu em 68,1% o quantitativo de acidentes com mortes nas vias tratadas.

Pelos dados de acidentes de trânsito ocorridos nas quatro vias que vão receber readequação de velocidade, entre janeiro de 2019 e março de 2023, foram registradas 12 ocorrências fatais, 469 com vítimas feridas e 70 registros de atropelamentos.



Redução das mortes no trânsito

Segundo João Pupo, Fortaleza persegue a redução no número de mortes no trânsito pelo nono ano. Em 2022, a capital cearense somou 158 óbitos, com taxa de mortalidade de 6 para cada 100 mil habitantes. A queda foi de 14,7% em comparação a 2021. O número é 57% menor em relação ao do ano de 2014, no qual 377 pessoas perderam a vida.

Os usuários de motocicletas representaram quase metade (47%) das mortes, liderando a estatística. Seguido por pedestres (44%), ciclistas (5%) e ocupantes de automóvel (4%). A maioria das vítimas é do sexo masculino, na faixa etária de 30 a 59 anos.

Ações da campanha Maio Amarelo

Pacote de ações foi anunciado no mês alusivo à prevenção de acidentes de trânsito, o Maio Amarelo. A programação visa chamar atenção da sociedade para o índice de mortes e feridos na Capital. A campanha realizada nacionalmente completa dez anos este ano e tem como tema “No trânsito, escolha a vida”.

Uma estação do Bicicletar será inaugurada no Parque Rachel de Queiroz e uma nova ciclofaixa na Av. Porto Velho. Edições do Bike Sem Barreiras e Ciclofaixa de Lazer também serão especiais voltadas à conscientização de um tráfego seguro.

Programação integra ações educativas com foco nos fatores de risco como o excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção, além de cursos de pilotagem segura direcionados a ciclistas, motociclistas e instrutores de autoescolas.

No mês, operações de Lei Seca e relacionadas ao uso correto do capacete devem ser intensificadas em áreas com mais registros de sinistros. Mobilizações de respeito à faixa serão contínuas em terminais de integração e lições de cidadania no trânsito vão ser repassadas no "AMC nas Escolas".

Fortaleza passará a contar com uma nova faixa iluminada, intervenção inédita na América Latina. Será testada uma nova tecnologia de iluminação estática no bairro Autran Nunes para melhorar a visibilidade do pedestre até que ele conclua a travessia.

O fim da programação temática terá um passeio ciclístico e a segunda edição do Seminário de Preservação de Vidas no Trânsito, que reunirá especialistas e técnicos de todo o Estado. Haverá ainda o lançamento do Prêmio AMC de Mobilidade Urbana e a entrega do Relatório Anual de Segurança Viária.

Com informações da repórter Beatriz Freitas