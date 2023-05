Fortaleza: Prefeitura celebra Dia do Gari com música e ponto de vacinação

A Prefeitura de Fortaleza realizou um evento para celebrar o Dia do Gari — comemorado nesta terça-feira, 16. Mais de 300 pessoas, entre garis e demais servidores municipais, estiveram reunidas hoje na homenagem promovida pelo Município, que ocorreu na sede da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Momento contou com música ao vivo, sorteio de brindes e ainda um ponto de vacinação.

Durante evento, Ferruccio Feitosa, titular da Seger, frisou a importância do trabalho dos profissionais ao enfatizar que eles foram responsáveis por limpar mais de 140 mil quilômetros da Capital somente entre 2021-2023. “(O trabalho dos garis) impacta diretamente na saúde da população fortalezense porque vocês estão lá todos os dias trabalhando em cada canto para deixar esta cidade limpa", disse o gestor.

Os trabalhadores da limpeza que estavam presentes na celebração participaram de um sorteio de brindes e foram contemplados com uma apresentação da banda Integração Cidadã, formada por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Além das homenagens, um ponto de vacinação foi instalado no local do evento pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria Regional de Saúde 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo dados do Município, a Capital conta "atualmente com 600 servidores garis", estando "cerca de 350 desses na ativa". A limpeza de Fortaleza também é realizada com o apoio de 544 profissionais do Consórcio Fortaleza Limpa e com 684 trabalhadores vinculados à empresa Ecofor Ambiental.

Confira fotos do evento:

Dia do Gari é celebrado pelo Município Crédito: Divulgação | Prefeitura de Fortaleza