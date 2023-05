Homem acusado de estuprar a própria neta é preso 11 anos após o crime

Prisão do idoso faz parte de operação que busca combater o abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, na última sexta-feira, 12, um idoso de 65 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria neta. O caso teria sido cometido em 2012.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha 12 de anos de idade na época do crime. O homem foi localizado e preso no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Além do idoso, um segundo mandado de prisão definitiva foi cumprido contra um homem de 52 anos pelo mesmo crime. O condenado foi preso no bairro Vila Velha, também na Capital.

As prisões fazem parte da operação “Caminhos Seguros”, que busca combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes a partir da realização de ações repressivas, preventivas e educativas.

A operação é realizada em todo o Brasil e, no Ceará, é feita de forma integrada pela PC-CE, Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).