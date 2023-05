Campanha de hospital em Fortaleza incentiva doação de leite humano

As atividades ocorrem em alusão ao Dia Internacional de Doação do Leite Humano

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, realiza nesta semana programação de incentivo à doação de leite humano. O calendário de atividades começou na segunda-feira, 15, e se estende até sexta, 19, quando é comemorado o Dia Internacional de Doação do Leite Humano. As ações serão realizadas nos blocos do hospital e em outros pontos da Cidade.

No primeiro dia de campanha, foi realizada panfletagem na entrada principal do Hias, que conta um Banco de Leite Humano (BLH). Também houve entrega de panfletos na manhã desta terça-feira, 16, junto a abordagens educativas nos blocos do hospital.

Nesta quarta-feira, 17, a programação será realizada no auditório B do Centro de Estudos da unidade, onde o neonatologista Fernando Benevides e a nutricionista Thais Torquato vão ministrar palestra sobre a importância da doação de leite humano.

Ainda na quarta, os estagiários de Farmácia estarão presentes no local com a exposição de um banner acerca do tema.

A quinta-feira, 18, marca a inauguração do Posto de Coleta de Leite Humano César Cals, no posto de saúde de mesmo nome, no bairro Alto da Balança.

O Posto de Coleta de Leite Humano César Cals será o 18° posto de coleta de leite humano de Fortaleza e Região Metropolitana. Há unidades de BLH em outros 15 bairros de Fortaleza, além de estações no Eusébio e em Aracati.



Para encerrar a programação, o Hias promoverá uma uma roda de conversa com mães de pacientes, na sexta-feira, 19, na Cidade da Criança, no Centro. O tema da conversa é apoio e proteção ao aleitamento materno.

Como funciona a doação de leite humano?

As mães que estão produzindo leite e passaram por todos os exames do pré-natal podem fazer a doação de leite humano nos postos de coleta espalhados pela Cidade.

No Banco de Leite Humano (BLH) do Hias, localizado na rua Tertuliano Sales, do bairro Vila União, a coleta acontece 24 horas por dia. Nos postinhos de saúde, o funcionamento é de acordo com o horário de cada unidade.

“Os profissionais vêm para o Banco de Leite Humano para conhecer toda a dinâmica de trabalho de um banco de leite e como trabalhar uma mãe que está com dificuldade para ter sucesso na amamentação. Consequentemente, se ela tiver boa produção de leite, se tornará uma doadora”, afirma a coordenadora do BLH do Hias, Erandy de Freitas.

Uma das mães que fazem doação no BLH do Hias, atualmente, é Ana Raíssa, 16, que teve o filho prematuro e não pôde amamentá-lo nas primeiras semanas.

“Eu estava com o peito muito pedrado de leite e vim retirar aqui [no BLH]. As meninas são muito prestativas. Tenho um carinho muito grande por elas terem me mostrado o Banco de Leite Humano que eu não conhecia”, afirma a jovem.

Além da coleta de leite com as gestantes com mamas ingurgitadas (quando as mães produzem mais leite do que o seio suporta), o banco também acolhe e orienta as mamães que estão com outras complicações na amamentação.

Esse foi o caso de Samara Monteiro, 32, que notou algumas dificuldades na alimentação do filho durante os primeiros dias de vida dele e resolveu procurar o Banco de Leite Humano.

“Eu estou tentando sair com mais informações. Desde que eu estou grávida que eu faço alguns cursos e busco informações, mas na prática é totalmente diferente de você só pegar a teoria.”

Durante a campanha do Hospital Infantil Albert Sabin, uma equipe do BLH está presente no hospital conversando com mães e acompanhantes de pacientes sobre a importância da doação de leite humano materno Crédito: Samuel Setubal

Leite humano: nutrição para os bebês

O leite humano é importante para a saúde dos bebês porque é uma fonte de anticorpos e nutrientes que protegem contra doenças e ajudam no desenvolvimento do recém-nascido.

Para atender de forma adequada os pequenos, o leite coletado nas estações de Banco de Leite Humano passa por uma série de processos para avaliação de qualidade. Em primeira fase, é medida a acidez do líquido para saber se ele é ou não apropriado para a distribuição aos recém-nascidos.

Logo após essa medição, o leite é centrifugado e separado em uma fase aquosa e uma gordurosa. Esse processo ajuda a identificar a quantidade de calorias presentes no material e classificá-lo para o consumo dos bebês.

Por fim, o produto é classificado em quatro tipos, do mais ao menos calórico. Essas classificações são repassadas aos médicos do hospital que irão receitar o tipo adequado para cada criança, a depender da necessidade de nutrientes que ela tenha.



Bancos de Leite Humano no Ceará

Confira a lista completa:

1. Posto de Coleta UBS Dr. Roberto da Silva Bruno

Av. Borges de Melo, 990 - Fátima, Fortaleza-CE

2. Posto de Coleta UBS Luis Franklin Pereira

Rua Alexandre Vieira, S/n, - Coaçu, Fortaleza-CE

3. Posto de Coleta UBS Dom Aloísio Lorscheider

Rua Betel, 1895 - Itaperi, Fortaleza - CE

4. Posto de Coleta UBS Vigílio Távora

Av. Monsenhor Hélio Campos, 219-307 - Cristo Redentor, Fortaleza - CE

5. Posto de Coleta UBS Gotardo Peixoto Figueiredo Lima

Rua Irmã Bazet, 153 - Damas, Fortaleza - CE

6. Posto de Coleta UBS Meton de Alencar

Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE

7. Posto de Coleta UBS Jurandir Picanço

Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal, Fortaleza - CE

8. Posto de Coleta UBS Francisco Monteiro

Av. dos Eucaliptos, s/n - Dendê, Fortaleza - CE

9. Posto de Coleta UBS Licínio Nunes de Miranda

Rua VI, 212-222 - Quintino Cunha, Fortaleza - CE

10. Posto de Coleta UBS Oliveira Pombo

Rua Rex, 2 - Panamericano, Fortaleza - CE, 60441-360

11. Posto de Coleta UBS Cassimiro Filho

Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará, Fortaleza - CE,

12. Posto de Coleta do Horizonte - Hospital Venâncio Raimundo de Souza

Rua Maria Luiza Noronha, 45 - Zumbi, Horizonte - CE

13. Posto de Coleta do Hospital Distrital Gonzaga Mota

Av. C, 485 - Pref. José Walter, Fortaleza - CE

14. Posto de Coleta do Aracati - Hospital Santa Luísa de Marilac

Rua José Rangel Zaranza, 1026 - Centro, Aracati - CE

15. Posto de Coleta do Eusébio - Hospital Municipal Dr. Amadeu Sá

Rua Carmelita Rebouças, 508 - Tamatanduba, Eusébio - CE

16. Posto de coleta do Sopai - Hospital Infantil Filantrópico de Fortaleza

Av. Francisco Sá, 5036 - Carlito Pamplona, Fortaleza - CE

17. Posto de Coleta da faculdade Unifametro

Rua Carneiro da Cunha, 180 - Jacarecanga, Fortaleza - CE

18. Posto de Coleta UBS César Cals

Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança, Fortaleza - CE