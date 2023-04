Arrastão em concessionária: Justiça decide soltar suspeitos

Ordem de soltura foi emitida na quarta-feira, 22 de março, devido ao fim do prazo da prisão preventiva; MPCE pediu que Polícia Civil reabra investigação

Suspeitos de participar de arrastão em uma concessionária de veículos em Fortaleza, em fevereiro, foram soltos no final do mês passado. A decisão da 11ª Vara Criminal foi publicada na quinta-feira, 23 de março.

A prisão deles foi convertida em preventiva em 16 de fevereiro. A justificativa dada pela Justiça é de que o prazo para apresentação da denúncia foi excedido. Por este motivo, seria ilegal negar a soltura.

O Código de Processo Penal (CPP) prevê que o Ministério Público tem cinco dias para oferecer a denúncia após receber o resultado do inquérito policial. A investigação foi concluída pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em 24 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 21 de março - 20 dias após o prazo para apresentação da denúncia - o Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou pelo relaxamento da prisão. Anteriormente, o órgão havia devolvido o inquérito à PC-CE para que ampliasse a investigação.

A decisão afeta seis dos oito suspeitos que foram capturados em flagrante no dia do crime. Um deles já estava em liberdade provisória. A defesa de Rafael Cavalcante Moura havia solicitado um habeas corpus, que foi atendido pela Justiça.

Gabriel Henrique de Lima Damasceno, por fim, segue preso devido a uma complicação burocrática: ao receber o pedido de soltura, o sistema penitenciário indicou que há outro homem com o mesmo nome, preso no Pará há cinco anos.

A defesa dele alega que provavelmente se trata de falsificação de documentos, pois as semelhanças não se limitam ao nome: data de nascimento, número do CPF e nome da mãe são iguais. O preso no Pará tem uma extensa ficha criminal, enquanto o cearense é réu primário.

A PC-CE pediu, no inquérito, o indiciamento de outras duas pessoas. Mario Rudson Ernandes da Silva seria o mandante da ação, enquanto Francisco das Chagas de Jesus Lima teria intermediado o contato de Rudson com os homens que levaram os veículos da concessionária.

O POVO perguntou ao MPCE se os dois chegaram a ser presos, ou se respondem em liberdade. Também foi questionado se o posicionamento pela soltura dos suspeitos foi enviado formalmente à Justiça, e se novos elementos na investigação embasaram a mudança. O órgão não respondeu até o fechamento desta matéria.

Por fim, a PC-CE foi questionada sobre a reabertura do inquérito, e se houve repasses ao Ministério Público para justificar o pedido de soltura. O órgão também não retornou as demandas da reportagem.

Mais notícias de Segurança

Sobre o assunto Itarema: ação policial flagra crimes ambiental e financeiros

Mortes de mulheres e LGBTQIA+ serão tratados primariamente como crimes de ódio no Ceará

PM é preso suspeito de matar amigo com tiro na cabeça em bar em Barro, interior do Ceará

Dupla é presa suspeita de retirar mulher trans de salão de beleza e matá-la em Caucaia

Grupo de extermínio: PM e ex-PM são denunciados por homicídio no Jardim América

Travesti é encontrada morta em córrego na Cidade dos Funcionários

PM é preso em Fortaleza acusado de tentativa de homicídio contra motoboy

PRF prende homem em flagrante por estuprar o próprio filho de 2 anos em Icó

Tags