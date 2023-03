PM é preso suspeito de matar amigo com tiro na cabeça em bar em Barro, interior do Ceará

Um policial militar foi preso suspeito de matar um homem no município de Barro, a 455 km de Fortaleza, na noite da última quinta-feira, 30 de março. O crime foi registrado em vídeo por câmeras de segurança.



Na ocasião, o policial bebia em um bar com a vítima quando se levantou e foi até o carro, que estava estacionado próximo à mesa, e pegou uma arma. No vídeo, é possível ver o momento eem que ele atira na cabeça do homem, que estava sentado. O policial fica por alguns segundos parado ao lado do corpo e depois entra no carro e foge.

As pessoas que estavam no bar correm ao presenciar o homicídio.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE) o procedimento de lavratura da prisão do suspeito está em andamento na cidade de Jaguaribe

