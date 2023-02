Roubo em concessionária de Fortaleza: 8 suspeitos têm prisão convertida em preventiva

Oito suspeitos do roubo de carros em concessionária de Fortaleza, nessa segunda-feira, 13, tiveram prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A Decisão foi da 17ª Vara de Audiência de Custódia, na quarta-feira, 15. O crime aconteceu na segunda-feira, 13. O caso é acompanhado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), e o Ministério Público do Cearáv(MPCE) caracterizou o caso como um "arrastão". Os 11 veículos levados já foram recuperados.

De acordo com o documento de audiência de custódia obtido pelo O POVO, na segunda-feira, 13, policiais militares estavam de serviço quando tiveram conhecimento, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), de que um grupo de criminosos havia invadido uma loja de revenda de carros, por volta das 18 horas. A Polícia recebeu informações sobre o caso e as características dos carros roubados.



O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) requereu a homologação da prisão em flagrante para prisão preventiva. Conforme a decisão judicial, o crime foi perpetrado, pois se tratou de um assalto com pluralidade de agentes e de vítimas, na modalidade de arrastão, aumentando a insegurança de pessoas que por lá transitam e, "sem sombra de dúvidas", abalando a ordem pública pelo modo de origem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"De acordo com alguns depoimentos constantes nos autos, os veículos roubados foram localizados em bairros diversos durante diligências da Polícia, tendo os autuados, informado, em resumo, que haviam sido contratados para conduzir o carro da revenda de automóveis para o local de destino", aponta o documento.

As vítimas, vendedores de carros seminovos, informaram que viram uma caminhonete parando com vários homens em cima da caçamba, os quais passaram a invadir a loja e exigiram, aos gritos, as chaves dos veículos no local.

Sobre o assunto Dengue e chikungunya: Fortaleza tem 98 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Homem é preso suspeito de agredir a própria mãe em Fortaleza

Evento expõe potências e dificuldades vividas por comunidade de Fortaleza

Polícia recupera todos os 11 carros roubados de loja em Fortaleza

Tags