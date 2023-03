PRF prende homem em flagrante por estuprar o próprio filho de 2 anos em Icó

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira, 29, um homem de 44 anos pelo crime de estupro de vulnerável, após denúncia de abuso sexual contra o próprio filho de dois anos, no município de Icó.

Pessoas que passavam pela região filmaram o crime e apresentaram a gravação a uma equipe da PRF. As testemunhas afirmaram ter informações sobre um crime e que conseguiram registrar as cenas do abuso cometido contra uma criança.

De acordo com a PRF, a gravação mostra o homem tocando as partes íntimas do filho e levando a mão ao rosto. Os denunciantes também informaram aos policiais que teriam visto o homem beijando a criança nos lábios.

Os agentes foram até o local do crime e encontraram o homem, que é separado da mãe da criança, fortemente alcoolizado.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil do Iguatu, onde foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

