PM é preso em Fortaleza acusado de tentativa de homicídio contra motoboy

Militar estava fora de serviço, mas com veículo do Estado e fardado. Caso aconteceu no último dia 12 de março

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), cumpriu mandado de busca e apreensão contra um policial militar nesta quinta-feira, 30. O PM foi preso e é suspeito de ter atirado contra um motoboy durante uma discussão no trânsito. O crime aconteceu no dia 12 de março.

De acordo com a CGD, o agente de segurança estava fora do serviço, mas usava farda e um veículo do Estado. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara do Juri da Comarca de Fortaleza.

As buscas foram realizadas para a identificação do policial, e a vítima ainda está internada em razão do tiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A arma usada na ação foi apreendida, assim como outros materiais durante o cumprimento do mandado judicial.

Além das providências adotadas, a Controladoria informou ter instaurado procedimento disciplinar para apuração na seara administrativa.

Sobre o assunto Novos Talentos: divulgados os aprovados para o curso

Médico Galeno Taumaturgo volta a assumir Secretaria da Saúde de Fortaleza

Trem da Linha Sul do Metrofor pega fogo na manhã desta quarta

Mercado dos Peixes recebe ação contra ratos em preparação para a Semana Santa

Tags